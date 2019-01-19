РИАМО - 19 янв. Часть улицы Свободы в столице перекрыли из-за дорожно-транспортного происшествия, ограничено движение на участке от дома 30 до улицы Фабрициуса, сообщается в Twitter-аккаунте московского транспорта.

«Из-за ДТП перекрыта улица Свободы от дома 30 до улицы Фабрициуса. Будьте внимательны», – говорится в сообщении.

Ранее здесь произошло ДТП с участием двух автомобилей. В результате инцидента один человек погиб и еще один пострадал. В настоящее время сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства произошедшего.