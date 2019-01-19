РИАМО - 19 янв. На Минском шоссе в Московской области произошло столкновение четырех транспортных средств, в результате происшествия один человек погиб, двое получили травмы, сообщил РИАМО в субботу сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«В 01:27 на 88-м километре Минского шоссе произошло столкновение четырех автомобилей: фура, Toyota, Mazda и Isuzu. В результате один человек погиб, двое пострадали», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что по факту происшествия проводится проверка.