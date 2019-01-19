РИАМО - 19 янв. Председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов поздравил православных верующих с Крещением, пожелав всем мира и душевного спокойствия.

«Поздравляю с праздником Крещения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Душевного спокойствия и мира», – написал Брынцалов на своей странице в соцсети в «ВКонтакте».

Крещение – это конец святок, которые начались в Рождество, 7 января. В крещенский сочельник и в сам день Крещения во всех православных храмах совершается чин великого освящения воды. По древнему поверью, вся вода в этот день становится святой и исцеляет любые недуги.

На Крещение вода освящается дважды: в крещенский сочельник обычно в купели в храме, а в праздник Крещения – в реках, озерах и источниках. Самая главная русская народная традиция на Крещение – купание в водоемах и прорубях.