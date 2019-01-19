РИАМО - 19 янв. В столице неизвестный напал на женщину в лифте жилого дома, злоумышленник попытался ее изнасиловать, но женщине удалось оказать сопротивление и отбиться, передает РЕН ТВ.

«Мужчина схватил свою жертву за ногу, ударил ее, а затем пытался снять штаны и изнасиловать. Женщине удалось оказать сопротивление и отбиться от преступника», – говорится в сообщении.

Как сообщает ряд СМИ пострадавшей удалось запомнить приметы нападавшего. Полиция проводит проверку.