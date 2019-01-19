РИАМО - 19 янв. Новое голосование стартовало в проекте «Активный гражданин», жители столицы до 24 января могут выбрать название для онлайн-каталога фондов московских музеев, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Объединение оцифрованных фондов столичных музеев на одной онлайн-площадке – важный шаг для всего города. Культура и искусство становятся доступнее, все больше людей могут прикоснуться к выдающимся произведениям, познакомиться с личными вещами писателей и художников. Безусловно, название площадки должно отражать ее суть и назначение», – отметил куратор ИТ-проектов в сфере культуры департамента информационных технологий столицы Сергей Шакрыл.

На выбор предлагается пять вариантов названий – «Коллекции музеев Москвы», «Сокровища музеев столицы», «Музейное достояние Москвы», «Музейный калейдоскоп» и «Музейная Москва онлайн».

Онлайн-каталог фондов столичных музеев – это совместный проект московских департамента культуры и департамента информационных технологий.

«На данный момент более 30 музеев разместили на сайте около 27 тысяч экспонатов. В их числе Государственный музей истории ГУЛАГа, музей-панорама «Бородинская битва», Дом-музей Марины Цветаевой, музейно-выставочный центр «Музей Моды», музей-усадьба «Останкино», Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына и Галерея Ильи Глазунова. В перспективе онлайн станут доступны коллекции почти 50 московских музеев», – отметили в столичном департаменте культуры.