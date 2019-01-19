РИАМО - 19 янв. Минувшей ночью жители Москвы и Подмосковья могли наблюдать такое редкое метеорологическое явление, как зимняя гроза, однако метеостанции Московского региона это явление не зафиксировали, сообщил РИАМО в субботу дежурный синоптик центра погоды «Фобос».

«Ни одна из метеостанций Москвы и Московской области это явление (зимнюю грозу – ред.) не зафиксировала, но мы не можем не верить своим глазам, посмотрев массу фото и видео, размещенных очевидцами в соцсетях. Так что по официальной точке зрения, на метеостанциях этого никто не наблюдал, но очевидцы это видели», – сказал собеседник агентства.

Он отметил, что такое явление, как зимняя гроза, для Московского региона является достаточно редким. В последний раз зимнюю грозу жители региона видели в феврале 2015 года.

«За последние 50 лет это (зимняя гроза – ред.) было девять раз», – добавил собеседник агентства.