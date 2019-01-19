РИАМО - 19 янв. В московском парке «Зарядье» закрыли павильон «Купол» из-за монтажа новой экспозиции, павильон откроется 28 января после 16:00, сообщается на сайте парка.

«Уважаемые гости! Павильон «Купол» закрыт с 19 января до 16:00 28 января на монтаж новой экспозиции. Ледяная пещера недоступна для посещения до 31 марта в связи с регламентными работами. Приносим извинения за возможные неудобства», – говорится в сообщении.

Павильон «Купол» расположен у входа в парк со стороны Красной площади, он сочетает функции информационно-навигационного центра и выставочной площадки. Интерьер павильона воспроизводит центральную часть российской экспозиции на Венецианской биеннале 2012 года, получившей специальный приз жюри. В орнаменте QR-кодов хранится история проекта, путеводитель по парку и множество интересных фактов о «Зарядье». Вход в павильон свободный, открыт по будням и выходным до 20:00. Сеансы здесь проходят каждые 20 минут.