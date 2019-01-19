РИАМО - 19 янв. Пресненский суд столицы арестовал участкового ОМВД России по району Коньково города Москвы Ярослава Сухова до 17 февраля, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы суда.

«Постановлением Пресненского суда Москвы от 18.01.2019 в отношении Сухова Ярослава избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 17.02.2019», – сказал собеседник агентства.

По его словам, Сухов подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».

Как сообщает ряд СМИ, Сухов вместе с другими сотрудниками московской полиции причастен к махинациям с квартирами, которые совершались на протяжении десяти лет. Путем незаконных действий они получили несколько десятков квартир.