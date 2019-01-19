РИАМО - 19 янв. В 2018 году в ходе проверок подмосковных магазинов общественники обнаружили свыше 1,6 тысячи просроченных товаров, кроме того, в минувшем году общественники проверяли аптеки, детские площадки и мусорные полигоны, говорится в докладе, опубликованном на сайте Общественной палаты Московской области.

Доклад посвящен развитию институтов гражданского общества на территории Подмосковья в 2018 году. В документе отмечается, что главной формой общественного контроля в 2018 году стало общественное наблюдение на выборах президента России и губернатора Московской области.

«Основные итоги других мероприятий общественного контроля: проведено 354 общественные проверки магазинов на территориях 67 муниципальных образований, выявлено свыше 1,6 тысячи наименований товаров с истекшим сроком годности, которые были утилизированы на месте», - говорится в докладе.

Также общественники выявили около 70 случаев нарушения условий хранения и товарного соседства продуктов питания. По всем случаям отправлены обращения в Роспотребнадзор.

Кроме того, в минувшем году силами общественников было проверено 1206 детских площадок и придомовых территорий. В большинстве муниципальных образований Подмосковья проверили освещение пешеходных переходов, работу светофоров, благоустройство дворов. Выявленные в ходе рейдов недостатки были устранены.

В прошлом году в 547 подмосковных аптеках и аптечных пунктах общественники проверили наличие обязательного перечня лекарственных средств. Еще 765 социальных, образовательных и культурных объектов в регионе подверглись проверке на предмет выполнения необходимых требований по наличию элементов доступной среды. Также общественниками проведены 402 проверки организации питания в школах и дошкольных учреждениях, 87 проверок проживания трудовых мигрантов.

Благодаря общественникам были выявлены и демонтированы незаконные торговые точки на территории железнодорожного вокзала в Дмитрове. В Солнечногорском районе после обращения жителей в Общественную палату Московской области было возбуждено два уголовных дела о незаконной игорной деятельности.

Кроме того, в прошлом году в Подмосковье общественники выявили 652 случая несанкционированного образования площадок с навалами мусора, проверили состояние 480 контейнерных площадок по сбору отходов, а также 155 раз выезжали на действующие и закрытые полигоны ТКО.