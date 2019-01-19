РИАМО - 19 янв. В столице перекрыли для движения участок Ферганской улицы, водителей просят объезжать перекрытую часть улицы, сообщается в Twitter-аккаунте московского транспорта.

«Выхино, внимание! Ферганская улица снова временно перекрыта (от Сурского проезда до улицы Академика Скрябина). Пожалуйста, объезжайте этот участок», – говорится в сообщении.

Ранее на участке улицы просел грунт, из-за чего для движения автотранспорта перекрывали все полосы.

Проседание грунта на проезжей части произошло утром 15 января в районе дома 2 на Ферганской улице. На участке от улицы Академика Скрябина до Сурского проезда полностью перекрыли движение. Объездной путь организовали по Сормовскому проезду. 16 января движение было открыто по одной полосе, автомобилистов и городской транспорт пропускали поочередно – сначала одно направление, потом другое. 17 января для движения автотранспорта открыли все полосы на Ферганской улице. Также в этот период менялись маршруты автобусов.