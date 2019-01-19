РИАМО - 19 янв. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил жителей Подмосковья с Крещением, он пожелал всем здоровья, бодрости духа и уверенности.

«Поздравляю всех с Крещением! Хочу пожелать вам здоровья, бодрости духа и уверенности! Только вперед!» – написал Воробьев в своем аккаунте в Instagram.

Губернатор также окунулся в прорубь, выложив запись купания в Instagram.

Крещение – это конец святок, которые начались в Рождество, 7 января. В крещенский сочельник и в сам день Крещения во всех православных храмах совершается чин великого освящения воды. По древнему поверью, вся вода в этот день становится святой и исцеляет любые недуги.

На Крещение вода освящается дважды: в крещенский сочельник обычно в купели в храме, а в праздник Крещения – в реках, озерах и источниках. Самая главная русская народная традиция на Крещение – купание в водоемах и прорубях.

На территории Подмосковья оборудовали 222 купели для массового купания, в том числе 84 – при храмах у святых источников, 70 – на прудах, 68 – на открытых водоемах.