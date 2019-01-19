РИАМО - 19 янв. В Московской области для обеспечения безопасности во время празднования Крещения привлекли свыше 2 тысяч человек, сообщается на официальном сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«Для проведения мероприятий, связанных с Крещением Господним подготовлено 222 оборудованных места для купания. В целях обеспечения безопасности привлекается группировка РСЧС в количестве 2053 человека, 712 единиц техники», – говорится в сообщении.

От МЧС России привлекли 350 человек, от МВД – 820 человек. От министерства здравоохранения в местах празднования Крещения дежурят около 300 человек.

Также в целях обеспечения безопасности привлекли 356 сотрудников «Мособлпожспас» и 330 человек от общественных организаций.

Крещение – это конец святок, которые начались в Рождество, 7 января. В крещенский сочельник и в сам день Крещения во всех православных храмах совершается чин великого освящения воды. По древнему поверью, вся вода в этот день становится святой и исцеляет любые недуги.

На Крещение вода освящается дважды: в крещенский сочельник обычно в купели в храме, а в праздник Крещения – в реках, озерах и источниках. Самая главная русская народная традиция на Крещение – купание в водоемах и прорубях.