РИАМО - 19 янв. В субботу в Москве и Подмосковье ожидается облачная погода, местами пройдет небольшой снег, температура воздуха опустится до минус 8 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем столица и область окажутся в тыловой части активного циклона, центр которого сместится на северо-восток Европейской России. Откроется дорога холодным северо-западным ветрам. С прохождением вторничных холодных атмосферных фронтов при переменной облачности, местами пройдет небольшой снег. Максимальная температура воздуха в Москве минус 5 – минус 3 градуса, по области – минус 8 – минус 3 градуса», – говорится в сообщении.

Атмосферное давление повысится и составит 745 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность будет около 80%. Ветер западных румбов подует со скоростью 5–10 метров в секунду.

По словам синоптиков, погода в Московском регионе окажется крайне неблагоприятна не только для людей с повышенной метеочувствительностью, но и для практически здоровых людей.

«Рекомендуется снизить чрезмерные физические нагрузки, нормализовать режим труда и отдыха, больше бывать на свежем воздухе, вовремя принимать назначенные врачом лекарства, поддерживать организм приемом комплекса витаминов и препаратов растительного происхождения, способствующие нормализации тонуса сосудов, сна, улучшающие иммунные процессы», – говорится в материале.