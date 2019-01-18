РИАМО – 18 янв. Согласно исследованию издания Business Insider, Москва вошла в первую десятку самых привлекательных и недорогих столиц мира для зарубежных туристов в 2018 году, сообщает ТАСС.

«Первое место в исследовании издания Business Insider заняла индонезийская Джакарта. <…> Москва вошла в первую десятку самых привлекательных и в то же приемлемых по тратам столиц мира для иностранных туристов в 2018 году по версии интернет-издания «Business Insider», – говорится в сообщении.

Москва оказалась на шестом месте в рейтинге. На первом – Джакарта (Индонезия), далее Буэнос-Айрес (Аргентина), Пномпень (Камбоджа), Каир (Египет) и Мехико (Мексика). Следом за Москвой столица Саудовской Аравии Эр-Рияд. Лима (Перу), Куала-Лумпур (Малайзия) и Варшава (Польша) заняли восьмое, девятое и десятое места, соответственно.

В своем исследовании издание использовало два рейтинга, которые подготовило в конце прошлого года британское турагентство Cuba Holidays и аналитическая фирма Euromonitor International.

В рейтинге самых дешевых столиц мира от Cuba Holidays анализируют такие показатели, как цены проживания в отеле в течение одного дня, обеда на двоих в ресторане, кружки пива, чашки кофе, поездки на такси и посещения 10 ключевых достопримечательностей. В этом рейтинге российская столица попала на 34-е место. Лидерство снова у Джакарты.

Рейтинг Euromonitor International исследует самые посещаемые столицы мира. Здесь анализ проводится по числу туристов, которые провели в городе более 24 часов. Москва оказалась на 48-м месте: свыше 5,4 миллиона человек.