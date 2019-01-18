РИАМО - 18 янв. Депутаты Московской городской думы предлагают ввести водительские права для владельцев электросамокатов, так как эти транспортные средства могут развивать скорость до 40 километров в час, что является высокоскоростным режимом, сообщается на сайте Мосгордумы.

«Считаю, что электросамокаты и гироскутеры являются транспортными средствами. Многие из них могут развивать скорость 40 километров в час, а это уже высокоскоростной режим, когда нужно надевать шлем и иметь водительское удостоверение определенной категории», – сообщила председатель комиссии Мосгордумы по безопасности Инна Святенко.

По ее словам, необходимо решить, относить их к отдельной категории транспортных средств, разрешая передвижение по автомагистрали, или нет.

«Сейчас мы относим людей, ездящих на самокатах, к пешеходам и не сможем убрать их с тротуаров. А в СМИ появляется информация о дорожных происшествиях с участием этих средств. К сожалению, есть и летальные случаи», – уточнила она.

Круглый стол на тему «Нормативное регулирование малого электротранспорта» прошел в Госдуме РФ. По предложению столичного парламента сейчас идет разработка федерального законопроекта, регулирующего использование самобалансирующихся электротранспортных средств.