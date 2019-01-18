РИАМО - 18 янв. На борту самолета авиакомпании «Победа», летевшего из Москвы в Махачкалу, стало плохо одному из пассажиров, командир воздушного судна принял решение о возвращении в аэропорт «Внуково», сообщила РИАМО в пятницу пресс-секретарь авиакомпании Елена Аттикова.

«Самолет возвращается сейчас во «Внуково». К сожалению, на борту резко стало плохо одному из клиентов. На борту есть врачи, они говорят, что пассажир может впасть в кому. Здесь раздумывать не о чем – было принято решение о возвращении и передаче клиента врачам», – сказала Аттикова.

Она добавила, что командир воздушного судна уже вызвал медицинскую помощь. К тому моменту, как самолет сядет на полосу во «Внукове», на месте уже будут врачи, которые оценят состояние больного мужчины.

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