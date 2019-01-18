РИАМО – 18 янв. Руководитель центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз уверен, что прекращение продажи алкоголя в продуктовых супермаркетах никак не отразится на его потреблении, а лишь негативно повлияет на бизнес в целом.

В России предложили продавать алкоголь и табак в специальных магазинах. Инициатива принадлежит депутату Госдумы Андрею Свинцову. По его мнению, входить в такие заведения могут люди только старше 18 лет. Парламентарий считает, что такая мера уменьшит число спонтанных покупок этих товаров, а ассортимент магазинов не будет провоцировать у подростков желания попробовать пиво и сигареты.

«Значительная часть торговых точек на одних продуктах не проживет. Алкоголь за счет высоких наценок дает возможность продавать социальные продукты дешевле. Это первый важный фактор», – сказал в эфире Радио «Комсомольская правда» Дробиз.

Кроме того, по его мнению, необходимо учитывать, какую долю составляет алкоголь в легальной рознице.

«В крупных магазинах – около 12–13%. В средних супермаркетах – до 20%. В магазинах у дома до 40% составляет алкоголь. Количество торговых точек не зависит от потребления. То есть, если у нас 10 или 20 алкогольных магазинов, покупаться будет одинаковое количество алкоголя. Просто он будет распределяться на эти магазины», – пояснил эксперт.