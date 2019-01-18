РИАМО - 18 янв. Работы по устранению последствий короткого замыкания в мачте освещения на участке Садового кольца между улицами Пречистенка и Остоженка завершены, говорится в Twitter-аккаунте комплекса городского хозяйства Москвы.

«Пресс-служба АО «ОЭК» сообщила, что последствия короткого замыкания сети на участке Садового кольца между улицами Пречистенка и Остоженка полностью устранены», – говорится в сообщении.

Ранее СМИ сообщили, что в Москве на участке Садового кольца от Остоженки до Пречистенки из-за короткого замыкания в уличном фонаре потухли огни городского освещения. Фонарный столб на Зубовском бульваре, возгорание в котором привело к отключению света, потушили прибывшие пожарные.