РИАМО - 18 янв. В Московской области будут проводить бесплатные спортивные тренировки для детей из малообеспеченных, многодетных семей и для подростков, которые стоят на учете в комиссии по делам несовершеннолетних, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.

Тренировки пройдут в рамках проекта «Старший брат», который поддержат федерации кикбоксинга и тайского бокса в Московской области.

«Тренерские коллективы возьмут на себя социальную нагрузку и будут заниматься с ребятами бесплатно. А наша задача оказать им всяческую поддержку», – прокомментировал председатель Московского областного молодежного парламента Андрей Урусов.

В Московской областной думе прошло первое заседание общественного совета регионального партийного проекта «Старший брат». В рамках заседания утвердили список клубов и тренерских коллективов, участвующих в проекте, подготовили предварительный план мероприятий, разработали систему отчетности и механизм взаимодействия между местными исполнительными комитетами и тренерскими коллективами.

«Старший брат» – это интересный проект, который уже реализуется с 2016 года Андреем Урусовым в городском округе Жуковский. Но на территории всего Подмосковья этот проект будет осуществляться впервые. Здорово, что федерации откликнулись и поддержали нас. Спорт – это дисциплина, достижение результата и самый лучший воспитатель», – отметил председатель комитета Мособлдумы по делам молодежи и спорта Олег Жолобов.