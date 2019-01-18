РИАМО - 18 янв. В московских аэропортах «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево» вечером в пятницу задержали и отменили 64 рейса, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

В подмосковном аэропорту «Жуковский», согласно онлайн-табло этой воздушной гавани, задерживается прибытие одного рейса.

Во «Внукове» задержали четыре рейса, девять отменили; в «Домодедове» семь рейсов задержаны, восемь отменены; в «Шереметьеве» задержали 36 рейсов.

Информация о задержке или отмене рейса, а также о причинах задержки или отмены рейса доводится до пассажиров перевозчиком или организацией, осуществляющей аэропортовую деятельность (обслуживающей организацией), непосредственно в аэропорту в визуальной и/или акустической форме.

Температура в Москве в пятницу доходила до аномально теплых значений – плюс 3 градуса, что соответствует температурной норме апреля. Вечером в пятницу прогнозируются заморозки и гололедица на дорогах.

Кроме того, ранее в Московском регионе объявили «желтый» уровень опасности погоды из-за метели и сильных порывов ветра до 18 метров в секунду.