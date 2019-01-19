РИАМО - 19 янв. Православные христиане начали праздновать один из главных «двунадесятых» праздников – Крещение Господне.

Сегодня православные вспоминают важнейшее событие, запечатленное в святом Евангелии – обряд крещения, совершенный Христом в реке Иордан.

Крещение – это конец святок, которые начались в Рождество, 7 января. В крещенский сочельник и в сам день Крещения во всех православных храмах совершается чин великого освящения воды. По древнему поверью, вся вода в этот день становится святой и исцеляет любые недуги.

На Крещение вода освящается дважды: в крещенский сочельник обычно в купели в храме, а в праздник Крещения – в реках, озерах и источниках. Самая главная русская народная традиция на Крещение – купание в водоемах и прорубях.

В Москве и Московской области места крещенских купаний оборудовали настилами с противоскользящими покрытиями. Рядом установили раздевалки, пункты обогрева и передвижные туалеты. Также рядом организовали парковки для автотранспорта.

Крещенские купания в столице проходят на 59 оборудованных площадках. Окунуться в прорубь можно будет до 18:00 субботы.

Места крещенских купаний оборудовали пунктами выдачи горячих напитков, также рядом будут работать полевые кухни.

Обеспечивают безопасность возле столичных купелей свыше 780 спасателей, кроме того, задействовано более 70 единиц техники. Общественный порядок в крещенскую ночь в городе обеспечивают более 2,5 тысяч сотрудников Росгвардии.

Крещенские купания в Москве в онлайн-режиме показывают на портале «Окно в город». Трансляции уже стали традицией и проводятся уже в четвертый раз.

На территории Подмосковья оборудовали 222 купели для массового купания, в том числе 84 – при храмах у святых источников, 70 – на прудах, 68 – на открытых водоемах. Всего в крещенских купаниях могут принять участие свыше 110 тысяч человек.

Обеспечивают безопасность праздника более 2,1 тысячи сотрудников МВД, МЧС, администраций, медработников, 664 единицы автотехники, пять судов на воздушной подушке, 28 плавсредств.