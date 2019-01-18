РИАМО - 18 янв. Количество зарегистрированных преступлений, совершенных на территории Московского метрополитена, сократилось на 55,4% за последние пять лет, сообщается на сайте ГУ МВД России по столице.

«Благодаря принятым мерам профилактического и оперативного характера обстановка <…> оставалась стабильной и контролируемой. За пять последних лет количество зарегистрированных преступлений, совершенных на территории Московского метрополитена с 2014 по 2018 год, сократилось на 55,4%. Количество тяжких и особо тяжких преступных посягательств также имеет тенденцию к снижению», – говорится в сообщении.

В пятницу в УВД на Московском метрополитене прошло совещание под председательством генерал-майора полиции Николая Савченко, на котором подвели итоги работы за 2018 год.

«Под охраной подразделений УВД находятся 230 станций ГУП «Московского метрополитена», за 2018 год введено в эксплуатацию 33 километра линий и открыто 17 новых станций, посты полиции на открываемых станциях выставлялись за счет внутреннего перераспределения штатной численности патрульно-постовой службы», – подчеркивается в материале.

Так, благодаря работе сотрудников УВД в столичной подземке динамика роста предварительно расследованных преступлений за 2018 год составила 11,2%.

«Раскрываемость преступлений по УВД составила 52,2%. Количество расследованных преступлений увеличилось на 75,3%, раскрываемость тяжких и особо тяжких составов увеличилась на 8,7% и составила 68,3%. Кроме того, снизилось количество карманных краж на 7,1%, хулиганств – на 22,2%, побоев на 16%. Раскрываемость грабежей возросла на 4% и составила 77,8%. Не осталось ни одного не раскрытого разбоя», – уточняется на сайте.

В 2019 году руководство управления традиционно уделит основное внимание вопросам совершенствования оперативно-служебной деятельности, укрепления учетно-регистрационной, служебной дисциплины и законности среди личного состава.