РИАМО - 18 янв. В фонарном столбе на Зубовском бульваре произошло короткое замыкание, спасатели оперативно ликвидировали последовавшее возгорание фонаря, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы ГУ МЧС РФ по Москве.

«По данному адресу произошло загорание в мачте уличного освещения. Его ликвидировали огнетушителем по прибытию. В результате происшествия пострадавших нет», – сказал собеседник агентства.

Ранее СМИ сообщили, что городское освещение потухло на участке Садового кольца от улицы Остоженка до Пречистенки. Причиной инцидента стало короткое замыкание в одном из фонарей.