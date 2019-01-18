РИАМО - 18 янв. «Почта России» назвала источник денежных средств, на которые генеральный директор компании Николай Подгузов купил дорогую недвижимость в столице, сообщает в пятницу информационное агентство RNS.

Ранее в СМИ прозвучала информация о том, что Подгузов стал владельцем московской квартиры оценочной стоимостью 1 миллиард рублей.

«Гендиректор «Почты России» Николай Подгузов приобрел дорогостоящую квартиру в Москве в ипотеку, продав перед этим две квартиры в столице», – отмечается в сообщении.

Помимо того, что эта квартира приобретена в ипотеку, она задекларирована в налоговой службе в соответствии с требованиями законодательства РФ.

«Кроме того, недвижимость также учтена в справке о доходах генерального директора, которая направляется в министерство связи и массовых коммуникаций», – заключается в материале.