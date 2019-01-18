РИАМО - 18 янв. Представители органов власти, отвечающие за градостроительную деятельность в регионе, обсудили с застройщиками условия перехода на эскроу-счета, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Подмосковья.

Встреча прошла в пятницу в доме правительства Московской области. В дискуссии приняли участие порядка 200 застройщиков, а также представители АО «Банк ДОМ.РФ». На мероприятии обсудили переход застройщиков в рамках долевого строительства на работу с эскроу-счетами, изменения в Федеральном законе №214-ФЗ, а также возможности и механизмы проектного финансирования.

«Заместитель председателя правительства Московской области Максим Фомин напомнил, что с 1 июля 2019 года предусмотрен переход застройщиков к обязательному привлечению средств дольщиков через эскроу-счета. Он отметил, что это касается и новых и уже начатых проектов, вне зависимости от даты регистрации первого договора долевого участия», – отмечается в сообщении.

В свою очередь руководитель Главгосстройнадзора Артур Гарибян обратил внимание, что в связи с изменениями утверждена новая форма заключения о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям 214-ФЗ (ЗОСТ).

«В документе должен быть прописан планируемый способ привлечения денежных средств участников долевого строительства. Мы должны активизировать работу по проведению проверочных мероприятий как в качественном, так и в количественном плане», – подчеркнул он.

Гарибян добавил, что за прошедший год проведено 156 проверок застройщиков, 43 материала направлено в следственные органы, из которых по пяти материалам возбуждены уголовные дела.

Министр жилищной политики Инна Федотова рассказала о порядке проведения мониторинга реализации проектов на территории Московской области. Она также сообщила о том, что создан штаб по контролю реализации проектов комплексной жилой застройки в Московской области. В него вошли центральные исполнительные органы госвласти, органы местного самоуправления, застройщики и ресурсоснабжающие организации.

«Задача штаба – подготовить застройщиков к новым условиям проектного финансирования. Планируется в еженедельном режиме обсуждать детально ситуацию по каждому проекту», – заявила Федотова.

Председатель АО «Банк ДОМ.РФ» Владимир Зайцев напомнил о механизме кредитования застройщиков в рамках проектного финансирования при переходе на эскроу-счета.

Помимо этого, руководитель Главгостройнадзора Московской области уточнил, что на сегодняшний день пока только две компании – ООО «Серпухов-реалти» и ООО СЗ «Квазар» – готовы привлекать деньги граждан через эскроу-счета, и три банка из 24 – АО «Банк ДОМ.РФ», ПАО Сбербанк, АО «Альфа-Банк» – осуществляют работу с эскроу и проектным финансированием.

«Подводя итог совещания Фомин призвал застройщиков не затягивать с переходом к проектному финансированию и не ждать, когда нововведение вступит в силу, а уже сегодня идти в банки и прорабатывать с ними реализацию и кредитование своих проектов», – резюмируется в материале.