РИАМО - 18 янв. В Москве на Люблинской улице автомобиль сбил пешехода, после скрылся с места дорожной аварии, сообщил РИАМО в пятницу сотрудник пресс-службы ГИБДД по столице.

«На улице Люблинская в районе дома 118 автомобиль совершил наезд на пешехода и скрылся с места происшествия. Пешеход получил травмы», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в настоящее время на месте дорожной аварии работают сотрудники ГИБДД.

«Все обстоятельства ДТП устанавливаются», – подчеркнул сотрудник пресс-службы.