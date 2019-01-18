РИАМО – 18 янв. Известные блогеры Давид Манукян и Карина Лазарьянц получили 10 суток административного ареста после того, как перекрыли три полосы движения транспорта на Новом Арбате в Москве ради съемок клипа, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы суда.

Съемки клипа на совместную композицию парочка блогеров организовала 17 января. С этой целью они перекрыли три полосы улицы Новый Арбат.

«Постановлением Пресненского районного суда города Москвы Манукян Д.А. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.2.2 КоАП РФ («Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка»), и ему назначено наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток», – сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что такое же наказание понесет и его «коллега по цеху».

«Она признана виновной в совершении административного правонарушения, Лазарьянц назначено наказание в виде ареста сроком на 10 суток», – добавил представитель пресс-службы суда.

У пары блогеров есть несколько совместных роликов. На съемках предыдущих клипов они танцевали у небоскребов Москвы-Сити и на скамейках в торговых центрах.

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