РИАМО - 19 янв. Согласованное с властями Москвы шествие и возложение цветов в память об убитых адвокате Станиславе Маркелове и журналистке Анастасии Бабуровой пройдет в центре столицы в субботу.

Начало сбора участников в 14:00 на Тверском бульваре рядом с Новопушкинским сквером. Шествие пройдет по трем московским бульварам и завершится возложением цветов на улице Пречистенка.

Адвоката Станислава Маркелова и журналистку Анастасию Бабурову расстреляли в центре Москвы 19 января 2009 года. По обвинению в преступлении полицейские установили и задержали неонацистов Никиту Тихонова и Евгению Хасис. По итогам расследования, суд приговорил Тихонова к пожизненному заключению, Хасис получила 18 лет колонии.