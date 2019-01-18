РИАМО - 18 янв. Горячий чай, угощение и пункты обогрева подготовили на пяти площадках для окунания на Крещение в городском округе Красногорск, заявила в пятницу глава округа Эльмира Хаймурзина.

«Красногорск полностью готов к Крещению, у нас готовы пять площадок. На всех пяти местах организовали раздевалки. Для всех подготовили горячий чай, угощение. Всех приглашаем!» – сказала Хаймурзина.

Она отметила, что в этом году не было организовано место для окунания в Нахабине. Жители этого микрорайона смогут окунуться около храма преподобной мученицы Елисаветы в Опалихе.

«В прошлом году порядка 5 тысяч человек окунулись. Патриаршее подворье – уже после утренней литургии люди начали окунаться. В остальных местах окунаются после 21:00, заканчивается служба, идет крестный ход. Мы приглашаем сегодня до 2 часов ночи. Также многие окунаются днем 19 января. Все наши службы готовы, их действия синхронизированы», – заключила Хаймурзина.

В Красногорске организовали пять мест для купаний: пруд в парке «Ивановские пруды», река Истра; храм Димитрия Солунского (подворье Патриарха); водоем у храма Святой Елисаветы (микрорайон Опалиха), плотина на реке Банька; река Нахабинка. На всех купелях организовали от двух до трех пунктов обогрева.

Всего в Подмосковье оборудовано 222 купели для массового купания, в том числе 84 – при храмах, у святых источников, 70 – на прудах, 68 – на открытых водоемах.

Крещение отмечают в память крещения Иисуса Христа в реке Иордан. Крещение – это конец святок, которые начались в Рождество, 7 января. В крещенский сочельник и в сам день Крещения во всех православных храмах совершается чин великого освящения воды. По древнему поверью, в этот день вся вода становится святой и исцеляет любые недуги.