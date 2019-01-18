РИАМО - 18 янв. Дорожный комплекс Московской области обеспечит беспрепятственный подъезд к местам крещенских купаний, коммунальщики расчищают от снега тротуары и остановки общественного транспорта вблизи иорданей, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

В рамках подготовки к празднику свыше 140 дорог было дополнительно очищено от снега и обработано противогололедными материалами.

«Это обеспечит беспрепятственный проезд к основным 222 местам расположения прорубей для крещенских купаний», – отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Он уточнил, что в преддверии крещенских купаний завершается дополнительная обработка 142 дорог противогололедными материалами.

«Региональные дорожные службы дополнительно расчищают не только дороги, но и тротуары и остановки общественного транспорта вблизи организованных мест для купания. Также будут расчищены все подходы к пешеходным переходам вблизи купелей», – добавил Гержик.

Крещенские купания пройдут на территории Московской области в ночь с 18 на 19 января.

«Наибольшее число региональных автомобильных дорог, ведущих к иорданям, было расчищено в городском округе Истра – там дорожные службы дополнительно убрали от снега 14 дорог. В городском округе Солнечногорск и Щелковском районе дополнительные работы провели на 11 и 10 дорогах соответственно», – отмечается в сообщении.

Всего в Подмосковье оборудовано 222 купели для массового купания, в том числе 84 – при храмах, у святых источников, 70 – на прудах, 68 – на открытых водоемах. Всего в крещенских купаниях могут принять участие свыше 110 тысяч человек. Обеспечивать безопасность будут более 2,1 тысячи сотрудников МВД, МЧС, администраций, медработников, 664 единицы автотехники, пять судов на воздушной подушке, 28 плавсредств.

Крещение отмечают в память крещения Иисуса Христа в реке Иордан. Крещение – это конец святок, которые начались в Рождество, 7 января. В крещенский сочельник и в сам день Крещения во всех православных храмах совершается чин великого освящения воды. По древнему поверью, в этот день вся вода становится святой и исцеляет любые недуги.

На Крещение вода освящается дважды: в крещенский сочельник обычно в купели в храме, а в праздник Крещения – в реках, озерах, источниках. Самая главная народная традиция на Крещение – купание в водоемах и прорубях, которое начинается вечером 18 января после освящения воды.