РИАМО – 18 янв. Президент Австрии Александр Ван дер Беллен посетит Россию, соответствующая информация содержится в поздравительной телеграмме российского лидера Владимира Путина, направленной в Вену по случаю 75-летия главы европейской республики, сообщается на сайте kp.ru.

«Уверен, что Ваш предстоящий визит в Россию послужит укреплению дружественных отношений и конструктивного сотрудничества между нашими странами», – говорится в послании президента.

Путин пожелал Ван дер Беллену здоровья, счастья, благополучия, а также успехов в государственной деятельности.

О деталях предстоящего визита федерального президента в Россию пока не сообщается.