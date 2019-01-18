РИАМО - 18 янв. Более 50 квадрокоптеров будут использовать в Подмосковье для обеспечения безопасности граждан в ходе крещенских купаний, заявил начальник главного управления МЧС по Московской области Сергей Полетыкин.

«Мы готовимся очень основательно из года в год. Более 2,5 тысяч личного состава, более 700 единиц техники – квадроциклы, снегоходы, беспилотники. Применяем мобильный комплекс информирования населения. Мы поднимаем в воздух беспилотную авиацию, чтобы обезопасить наших граждан, чтобы люди не купались в необорудованных местах. Мы на мониторе видим все события, все передается в оперативный штаб. В Подмосковье более 50 коптеров», – сказал Полетыкин журналистам.

Он отметил, что для удобства граждан подготовлены раздевалки, горячий чай.

Ранее вице-губернатор Московской области Дмитрий Пестов в сопровождении начальника ГУ МЧС России по Подмосковью Сергея Полетыкина и главы городского округа Красногорск Эльмиры Хаймурзиной проверил готовность купели на Ивановских прудах к крещенским купаниям.

Всего в Подмосковье оборудовано 222 купели для массового купания, в том числе 84 – при храмах, у святых источников, 70 – на прудах, 68 – на открытых водоемах. Всего в крещенских купаниях могут принять участие свыше 110 тысяч человек. Обеспечивать безопасность будут более 2,1 тысячи сотрудников МВД, МЧС, администраций, медработников, 664 единицы автотехники, 5 судов на воздушной подушке, 28 плавсредств.

Крещение отмечают в память крещения Иисуса Христа в реке Иордан. Крещение – это конец святок, которые начались в Рождество, 7 января. В крещенский сочельник и в сам день Крещения во всех православных храмах совершается чин великого освящения воды. По древнему поверью, в этот день вся вода становится святой и исцеляет любые недуги.

На Крещение вода освящается дважды: в крещенский сочельник обычно в купели в храме, а в праздник Крещения – в реках, озерах, источниках. Самая главная народная традиция на Крещение – купание в водоемах и прорубях, которое начинается вечером 18 января после освящения воды.