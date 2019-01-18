РИАМО - 18 янв. В пятницу, 25 января, в столице отметят «Московский день студента», на площадках по всему городу пройдут мероприятия, а гостей ждут различные акции, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

«В столице 25 января впервые на общегородском уровне будет проведен «Московский день студента». На площадках по всему городу учащихся ждут самые увлекательные спортивные, творческие и интеллектуальные события», – отмечается в сообщении.

День российского студенчества отмечается ежегодно 25 января. В этот день в 1755 году был подписан указ об учреждении Московского университета. Дата также совпадает с Татьяниным днем – православным праздником, связанным с именем великомученицы Татьяны, покровительницы студентов.