РИАМО - 18 янв. Подмосковный Главгосстройнадзор на этой неделе оштрафовал застройщиков на сумму порядка 3,3 миллиона рублей, в частности, семь постановлений вынесли за нарушение требований нормативных документов, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«По итогам рассмотрения дел об административных правонарушениях были вынесены постановления о наложении штрафных санкций на застройщиков на сумму 3 миллиона 291 тысяча рублей», – отметил начальник главного управления государственного строительного надзора Московской области Артур Гарибян.

Так, за нарушение требований нормативных документов в строительстве вынесено семь постановлений на 602 тысячи рублей, четыре постановления – за нарушение сроков направления извещения о начале строительства на 400 тысяч рублей.

Кроме того, восемь постановлений на 74 тысячи рублей вынесли за эксплуатацию объектов без разрешения на ввод, девять постановлений на 1,03 миллиона рублей – за строительство без разрешения, а также девять постановлений на 480 тысяч рублей – за нарушение при предоставлении отчетности застройщиков об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств дольщиков.

Также четыре постановления на 200 тысяч рублей вынесли за непредоставление документов в Главгосстройнадзор региона, три постановления на 340 тысяч рублей – за неисполнение законного предписания об устранении выявленных нарушений и четыре постановления на 165 тысяч рублей – за неисполнение обязанности по размещению информации в ЕИСЖС.

В отношении одной строительной компании вынесено постановление о прекращении производства по делу, четырем компаниям назначено наказание в виде предупреждения.