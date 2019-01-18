РИАМО - 18 янв. Футбольный матч с участием нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева в СИЗО №2 «Бутырка» решили отменить, сообщил член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Павел Пятницкий в своем Twitter-аккаунте.

Ранее планировалось, что футболисты сыграют матч с командой охранников столичного СИЗО №2 «Бутырка» в первых рабочих днях января.

«Как мне только что стало известно, руководством FSIN_Russia (Федеральная служба исполнения наказаний – ред.) принято решение отменить проведение ранее планировавшегося мероприятия по мини-футболу в СИЗО-2 с участием Мамаева. Надеюсь, это действительно так. Убежден, что данное решение – единственно верное и соответствующее закону», – написал Пятницкий.

В отношении нападающего «Зенита» Александра Кокорина, его брата Кирилла, а также хавбека «Краснодара» Павла Мамаева возбуждено уголовное дело по факту конфликтов с их участием. Одна драка произошла у столичной гостиницы «Пекин», где пострадал водитель сотрудницы Первого канала Ольги Ушаковой. Вторая драка случилась в кафе «Кофемания» на Большой Никитской улице, в ней пострадали федеральные чиновники Денис Пак и Сергей Гайсин.

Ранее Тверской суд столицы продлил арест спортсменам до 8 февраля 2019 года. Защита обжаловала постановление суда, однако Мосгорсуд жалобы адвокатов не удовлетворил.