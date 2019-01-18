РИАМО - 18 янв. Вице-губернатор Московской области Дмитрий Пестов в сопровождении начальника ГУ МЧС России по Подмосковью Сергея Полетыкина и главы городского округа Красногорск Эльмиры Хаймурзиной проверил готовность купели на Ивановских прудах к крещенским купаниям, передает в пятницу корреспондент РИАМО.

Всего в Подмосковье оборудовано 222 купели для массового купания, в том числе 84 - при храмах, у святых источников, 70 - на прудах, 68 - на открытых водоемах. Всего в крещенских купаниях могут принять участие свыше 110 тысяч человек. Обеспечивать безопасность будут более 2,1 тысячи сотрудников МВД, МЧС, администраций, медработников, 664 единицы автотехники, 5 судов на воздушной подушке, 28 плавсредств.

«С 9:00 развернут оперативный штаб, определены старшие. Главная задача - обеспечение безопасности граждан Подмосковья. В ночь до 1,5 тысяч человек (смогут окунуться), днем до 5 тысяч человек, стабильно более 100 тысяч. Все везде огорожено, вопросы безопасности соблюдены полностью», - доложил Полетыкин.

В свою очередь Пестов добавил, что власти Подмосковья проверили безопасность 222 организованных мест для купания на Крещение.

«По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева мы проверяем все места, где будут проходить крещенские купания, всего 222 таких места, которые соответствуют стандартам, полностью подготовлены к мероприятию. Ежегодно (окунаются - ред.) 100-150 тысяч человек. Задача власти - полностью обеспечить безопасность», - уточнил вице-губернатор.

Он напомнил, что в регионе работает региональный штаб, около всех купелей организованы раздевалки, места для обогрева, будут работать медики, спасатели, подготовлен горячий чай.

В Красногорске организовано пять мест для купаний: пруд в парке «Ивановские пруды»; река Истра, храм Димитрия Солунского; водоем у храма Святой Елисаветы (микрорайон Опалиха); плотина на реке Баньке, реке Нахабинке. Всего ожидается 4,5 тысячи человек. На всех купелях - 2-3 пункта обогрева.

Крещение отмечают в память крещения Иисуса Христа в реке Иордан. Крещение – это конец святок, которые начались в Рождество, 7 января. В крещенский сочельник и в сам день Крещения во всех православных храмах совершается чин великого освящения воды. По древнему поверью, в этот день вся вода становится святой и исцеляет любые недуги.

На Крещение вода освящается дважды: в крещенский сочельник обычно в купели в храме, а в праздник Крещения – в реках, озерах, источниках. Самая главная народная традиция на Крещение – купание в водоемах и прорубях, которое начинается вечером 18 января после освящения воды.