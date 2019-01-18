РИАМО - 18 янв. Жителей Московской области призвали обращать внимание на козырьки и крыши зданий и сообщать о появлении на них опасных ледяных образований, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы Госжилинспекции Подмосковья.

«Во-первых, (следует - ред.) обращать внимание на козырьки и кровли и немедленно сообщать об опасных ледяных образованиях в свою управляющую компанию. Если реакции от управляющей организации не последует, размещать сообщения с фотографией и адресом многоквартирного дома в социальные сети», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в Подмосковье по инициативе Госжилинспекции Московской области с 27 декабря проходит ежегодная зимняя акция «Ледниковый период». Цель акции - выявлять и своевременно устранять опасные ледяные и снежные образования на крышах и козырьках многоквартирных домов.

«Призываем жителей Подмосковья активно размещать фотографии сосулек с указанием адреса и хештега #ЛедниковыйПериодМО_2019 и #ЛедниковыйПериод_2019 в социальных сетях Facebook, «ВКонтакте» и Instagram, чтобы обезопасить себя, своих соседей и просто прохожих от опасных сосулек и наледи. Особое внимание нужно уделять сосулькам, которые появляются над пешеходными зонами», - добавил собеседник агентства.

Он добавил, что все нарушения оперативно устраняются под надзором Госжилинспекции Московской области силами управляющих организаций и коммунальных служб в муниципалитетах.

В результате своевременной работы управляющих организаций и коммунальных служб в Подмосковье не произошло ни одного несчастного случая из-за падения наледи с кровель, не зафиксировано ни одной аварии в жилищном фонде Московской области по причине неудовлетворительной работы управляющих организаций.

«189 инспекторов Госжилинспекции Московской области ежедневно осуществляют мониторинг состояния кровель, подъездных козырьков и крылец, тепловых контуров и входных групп. Только в дни новогодних каникул на предмет очистки от снега и наледи кровель, козырьков и входных групп, выявления нарушений теплового контура многоквартирных домов государственными жилищными инспекторами проведено 9846 проверок», - сказал собеседник агентства.