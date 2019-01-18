РИАМО - 18 янв. В дорожной аварии с участием автобуса, которая произошла в вечерний час пик на шоссе Энтузиастов в Москве, никто не пострадал, сообщил РИАМО в пятницу сотрудник пресс-службы столичного управления ГИБДД.

Вечером в пятницу на шоссе Энтузиастов произошло дорожно-транспортное происшествие с автобусом, в результате которого прекратилось движение транспорта по магистрали в сторону Подмосковья. Оказались перекрыты три полосы.

«Небольшая авария с участием автобуса произошла на шоссе Энтузиастов. Без пострадавших», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что движение после аварии уже полностью восстановили.