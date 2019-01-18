РИАМО (БАЛАШИХА) – 18 янв. Новейшие отечественные разработки для инженерных подразделений Росгвардии показали в пятницу в Центре инженерно-технического обеспечения Росгвардии в подмосковной Балашихе в преддверии празднования Дня инженерных войск, сообщил корреспондент «РИАМО в Балашихе».

Демонстрацию современных робототехнических комплексов и других уникальных средств безопасности сотрудники инженерных групп Росгвардии организовали накануне своего профессионального праздника. Начальник Инженерного управления Росгвардии генерал-лейтенант Александр Заровнятных поздравил сотрудников подразделения с наступающим праздником и пожелал им с высоким профессионализмом выполнять свои задачи.

«Оснащение наше еще со времен чеченской кампании было совершенно другим. Это были переходные изделия, которые обеспечивали безопасность военнослужащих на удалении 10 метров. За три года, к 2021 году, мы планируем обеспечить дистанционно-управляемыми машинами, и за пять лет перевооружить наши инженерно-технические группы ОМОН. Основная наша задача – обеспечение безопасности всего личного состава», – сказал Заровнятных.

Он добавил, что инженерная служба войск национальной гвардии занимается в том числе средствами индивидуальной бронезащиты, и одним из последних изделий, которое прошло опытную эксплуатацию, стал бронежилет «Топаз». Его в I квартале 2019 года начнут производить для сотрудников специального отряда быстрого реагирования.

«С 2020 года в Росгвардии перейдут на новое средство защиты головы. Ранее применялся шлем по второму классу защиты. На его замену предусмотрен новый, также прошедший испытание шлем», – отметил Заровнятных.

Сотрудники подразделения Росгвардии продемонстрировали журналистам усовершенствованные инженерно-технические средства охраны, новые программные продукты и возможность постоянно контролировать военнослужащего в любой точке, где бы он ни находился.

Также представили противоосколочные костюмы, бронежилеты и другие предметы боевой экипировки, средства защиты личного состава, которые журналисты могли примерить на себя.

День инженерных войск отмечается 21 января. Инженерные войска военных сил РФ предназначены для инженерного обеспечения оборудования территории военных действий, сопровождения войск в наступлении, инженерной разведки.