РИАМО - 18 янв. Движение транспорта на шоссе Энтузиастов в сторону области восстановили после ДТП с участием автобуса, сообщается в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения Москвы.

Вечером в пятницу на шоссе Энтузиастов произошло дорожно-транспортное происшествие с автобусом, в результате которого прекратилось движение транспорта по магистрали в сторону Подмосковья. Оказались перекрыты три полосы.

«Движение на шоссе Энтузиастов в область полностью восстановлено», – говорится в сообщении.