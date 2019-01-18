РИАМО - 18 янв. Предприятие «Мосавтодор» заключило контракты с АО «Стройтрансгаз» и ООО «Мосрегионстрой» на проведение работ по содержанию искусственных сооружений, расположенных на региональных дорогах Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы учреждения.

«Работы будут проводиться на более чем 1100 объектах, среди которых мосты, путепроводы, тоннели, эстакады, водопропускные трубы, надземные и подземные пешеходные переходы», – отмечается в материале.

Контракты заключены сроком на один год. В рамках работ по содержанию будет выполняться очистка объектов, откачка воды, обработка противогололедными материалами, подготовка к весеннему стоку вод, окраска, очистка и смазка металлических опорных частей, прочистка водоотводных трубок на проезжей части и водоотводных окон парапетного ограждения.

Кроме того, будет проводиться проливка битумной мастикой трещин в асфальтобетонном покрытии над деформационными швами, очистка накопительных емкостей и взятие проб для дальнейших анализов воды на выходе из очистных сооружений.