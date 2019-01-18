РИАМО – 18 янв. В расписание рейсов, прибывающих и вылетающих из московского аэропорта «Шереметьево», в пятницу внесены изменения в связи с неблагоприятными погодными условиями, сообщается на официальном сайте компании «Аэрофлот».

Как следует из материалов сайта, отменены четыре внутренних рейса и 12 международных.

Кроме того, в пятницу изменено время вылета на более позднее для 15 рейсов.

Также время вылета переносится из внебазовых аэропортов в «Шереметьево».

В Подмосковье и Москве на пятницу объявили «желтый» уровень опасности погоды из-за сильных порывов ветра до 18 метров в секунду и метели.

В Московский регион в пятницу придет оттепель, днем температура воздуха будет от минус 3 до плюс 2 градусов, ожидается метель.