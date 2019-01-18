РИАМО - 18 янв. Транспортно-пересадочный узел «Столбово» планируют построить в середине 2022 года, в его составе помимо станций метро планируется построить автомобильную развязку и многофункциональный комплекс с подземным паркингом, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«ТПУ «Столбово» планируется разместить на базе одноименных станций Сокольнической и Коммунарской линий метро на пересечении новой автомобильной дороги, по которой через административно-деловой центр «Коммунарка» можно будет проехать от МКАД в аэропорт «Остафьево», и строящейся трассы «Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе», – рассказал первый заместитель генерального директора по девелопменту компании «Мосинжпроект» Альберт Суниев.

Транспортно-пересадочный узел будет генерировать пассажиропоток 370 тысяч человек в сутки.

«Технологическая часть транспортного узла будет включать дорожную развязку, здание конечной автостанции, отстойно-разворотную площадку для автобусов, перехватывающий паркинг и стоянку такси. Все эти объекты предполагается построить за счет средств бюджета до осени следующего года», – рассказал Суниев.

По его словам, за счет средств инвестора в составе ТПУ планируется возвести многофункциональный комплекс с торговыми, офисными помещениями, апартаментами и гостиницей.

«Кроме того, здесь появится подземный паркинг на 1133 машино-места. Общая площадь коммерческой части ТПУ составит более 285 314 тысяч квадратных метров. Возвести этот комплекс рассчитываем к середине 2022 года», – уточнил Суниев.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин провел технический пуск нового участка Сокольнической линии метро «Саларьево» – «Коммунарка». Через несколько месяцев здесь будет завершена прокладка инженерных коммуникаций. В мае участок будет запущен для пассажиров.