РИАМО - 18 янв. Следователи устанавливают обстоятельства смерти мужчины, на которого ранее в центре Москвы с крыши дома упала сосулька, возбуждено уголовное дело, сообщила РИАМО в пятницу представитель пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по столице Юлия Иванова.

Пятнадцатого января в Лялином переулке, 20 произошел сход наледи. Мужчина из Брянска, оказавшийся в это время у здания, пострадал и был направлен в больницу. Он получил серьезную черепно-мозговую травму.

«Несмотря на оказанную медицинскую помощь, сегодня мужчина скончался в больнице. <…> Возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованием безопасности, повлекшие по неосторожности смерть человека»)», – сказала Иванова.

Она добавила, что, по данным следствия, дом находится на обслуживании ООО УК «Дом-Мастер».

«В ходе расследования уголовного дела следствию предстоит тщательным образом проверить все обстоятельства произошедшего, а также дать соответствующую правовую оценку действиям должностных лиц управляющей компании, а также установить лиц, ответственных за уборку кровли указанного дома», – дополнила собеседник агентства.

Также назначена судебно-медицинская экспертиза, резюмировала Иванова.