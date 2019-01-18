РИАМО - 18 янв. Почетный статус «московский врач» в конце прошлого года получило рекордное количество специалистов, добровольные оценочные процедуры успешно прошли сразу 142 врача, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Среди новых обладателей статуса «московский врач» представители 18 специальностей. В их числе и те, кто принимал участие в проекте впервые, в частности врачи-эндоскописты.

«Успешнее всего этапы добровольных оценочных процедур прошли врачи по специальности «детская хирургия». Все они набрали 100 баллов при решении ситуационных задач. Максимальную оценку за демонстрацию практических навыков также получили все врачи-фтизиатры. Среди них есть и специалист, заработавший 100 баллов за каждый из трех этапов», – говорится в сообщении.

Как напомнил руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун, главная задача проекта «Московский врач» – поощрение тех, кто стремится расширять свой профессиональный кругозор и повышать уровень компетенции. Это подтверждает стабильный интерес к проекту сотрудников столичных медицинских организаций, а также растущее внимание со стороны федеральных и частных клиник.

«Общее количество получивших статус «московский врач» теперь составляет 543 человека. Среди них есть представители всех врачебных специальностей, по которым на данный момент можно пройти проверку теоретических знаний и практических навыков, Мы работаем над тем, чтобы со временем эта возможность появилась у каждого врача, вне зависимости от области медицины, в которой он работает», – отметил Хрипун.