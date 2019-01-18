РИАМО - 18 янв. На шоссе Энтузиастов вечером в пятницу произошло дорожно-транспортное происшествие с автобусом, в результате которого прекратилось движение транспорта по магистрали в сторону Подмосковья, сообщается в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения Москвы.

«Авария с автобусом на шоссе Энтузиастов в районе дома 56Ас2. По направлению в область перекрыты все полосы движения. Движение в час пик сложное, поэтому просим объезжать данный участок по Щелковскому шоссе и СВХ», – говорится в сообщении.

Обстоятельства происшествия в настоящий момент уточняются.