РИАМО - 18 янв. Транспортно-пересадочный узел (ТПУ) «Бульвар Рокоссовского» Московского центрального кольца оборудуют тепловыми нагревателями с инфракрасным излучением и системой климат-контроля, говорится в сообщении пресс-службы Москомэкспертизы.

Комитет города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе согласовал проектную документацию для объекта: ТПУ-18 «Бульвар Рокоссовского», районы Богородское, Метрогородок, Восточный административный округ.

«Одной из целей правительства Москвы является достижение максимально комфортной и безопасной среды для жителей и гостей столицы, в частности, на объектах транспортной инфраструктуры. Уже скоро ТПУ «Бульвар Рокоссовского» оборудуют необходимым техническим оснащением, которое значительно повысит удобство для пассажиров в холодный период года», – отметил председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

В рамках ремонтных работ предусматривается оборудование ТПУ тепловыми нагревателями с инфракрасным излучением, обеспечивающими контроль температуры поверхности пола, автоматическое управление инфракрасными обогревателями по температуре поверхности пола, а также сигнализацию о возникновении рабочих и аварийных состояний системы инфракрасных обогревателей и дистанционное включение/отключение системы.