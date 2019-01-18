РИАМО – 18 янв. Москвичи и жители Подмосковья не смогут наблюдать полное затмение Луны утром 21 января из-за облачности, сообщил РИАМО в пятницу ведущий специалист Гидрометцентра России Анатолий Цыганков.

«Скорее всего, не увидим (полное затмение Луны – ред.). У нас будет влияние циклона, оно сохранится практически до следующего четверга. Поэтому в воскресенье, понедельник, вторник у нас погода будет облачной с небольшим снегом. Так что вероятность маленькая», – сказал собеседник агентства.

Полное затмение Луны произойдет рано утром 21 января, цвет спутника Земли изменится с обычного на темно-красный.

Луна будет проходить по орбите достаточно близко к нашей планете и ее видимый диаметр увеличится примерно на 8%.