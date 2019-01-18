РИАМО - 18 янв. Зал с мозаиками в стиле модерн в бывшем доходном доме графа Орлова-Давыдова в центре Москвы признали памятником архитектуры, говорится в сообщении пресс-службы Мосгорнаследия.

Помещение расположено на первом этаже здания на Никольской улице. Зал украшает уникальный цветочный мозаичный декор 1907 года.

«Магазин находился на первом этаже доходного дома графа Орлова-Давыдова в начале XX века. Украшавшие его панно выполнены из смальты по проекту французского архитектора-декоратора Эдуарда Ниермана, который оформил знаменитое кабаре «Мулен Руж», – говорится в сообщении.

Здание бывшего доходного дома графа Орлова-Давыдова было построено в 1870 году по проекту архитектора Роберта Гедике (1829–1910 годах) в стиле эклектики и изначально было четырехэтажным. За свою почти 150-летнюю историю оно неоднократно перестраивалось, в результате чего утратило исторический облик. Сейчас в доме шесть этажей, в нем расположена гостиница. Первый этаж занял ресторан.

«Ансамбль многоцветных мозаик из смальты и сейчас выглядит так же, как и более ста лет назад. Это уникальное для Москвы произведение, выполненное в стиле парижского ар нуво. Ленточные и треугольные мозаичные панно украшают своды торговых залов, арки витринных окон, а также оконные и дверные проемы. Каждое панно имеет неповторимый рисунок. На них изображены характерные для модерна цветочные композиции – ирисы, маки, чертополох, хризантемы, колокольчики и примулы», – рассказал глава департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Он добавил, что присвоенный статус регионального объекта культурного наследия обеспечивает уникальному декору охрану государства. Его исторический облик запрещено нарушать, а любые ремонтные или реставрационные работы могут проводиться только под контролем департамента культурного наследия города.

Доходный дом на Никольской улице принадлежал графу Алексею Орлову-Давыдову (1871–1935) – церемониймейстеру императорского двора, а затем – депутату IV Государственной думы, который сдавал помещения в аренду. Одним из арендаторов был знаменитый предприниматель и издатель Иван Сытин (1851–1934), который держал в доме книжный магазин, а другим – Роман Келер (1838–1907), открывший в доходном доме шоколадный магазин. Он основал первую русскую фабрику водочных и конфетных эссенций, а также несколько эфирных заводов.