РИАМО - 18 янв. Первая встреча полуфиналистов конкурса управленцев «Лидеры России» 2018-2019 годы из ЦФО с представителями Общественной палаты Московской области состоялась на площадке Главного управления социальных коммуникаций Московской области, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Одним из условий конкурса «Лидеры России» в этот раз является реализация участниками социально значимых проектов в рамках задания «Сердце лидера». Полуфиналисты совершенно из разных сфер, имеют возможность реализоваться. Это может быть очень эффективным, так как сейчас есть необходимость разным людям, из разных слоев населения участвовать в реализации социально значимых инициатив», – сказала министр правительства Московской области по социальным коммуникациям Ирина Плещева.

Она напомнила, что у Подмосковья есть очень богатый опыт, хороший набор кейсов, например, реализация премии «Наше Подмосковье», учрежденной губернатором Московской области Андреем Воробьевым.

Министр также отметила, что готова помочь в реализации социально значимых проектов.

«Почту за честь быть наставником в двух - трех проектах – в зависимости от того, насколько мы в этом смысле подойдем с участниками друг другу, потому что наставничество должно вдохновлять обоих – и наставника и автора проекта. Подмосковье – это территория лидерства. Думаю, что тот проект, который мы реализуем вместе, будет одним из самых прорывных и заметных в стране», – заявила Плещева.

Заместитель председателя Общественной палаты Московской области Татьяна Дмитриева отметила, что члены Общественной палаты Московской области активно работают с социальными запросами и инициативами.

«Поэтому они могут помочь конкурсантам погрузиться в среду, необходимую для выполнения задания «Сердце лидера». В современном мире лидер не может быть оторван от нужд и проблем общества и должен уметь отвечать на его вызовы. Для нас самым важным является то, чтобы инициативы, предложенные конкурсантами, смогли принести пользу Московской области и после «Лидеров России»», – подчеркнула она.

В свою очередь руководитель аппарата ОПМО Анна Краснолуцкая рассказала о возможных механизмах взаимодействия полуфиналистов конкурса с Общественной палатой Московской области.

«Общественная палата Московской области выступает партнером в части реализации участниками конкурса задания «Сердце Лидера». ОПМО может подсказать актуальные направления, востребованные в обществе, на что нужно обратить внимание, чем заняться, что полезно обществу». «Мы заинтересованы в реализации ваших проектов на территории Подмосковья», – дополнила она.

В диалоге между общественниками и кандидатами на звание «Лидер России» возникло много идей по развитию социальных проектов на территории Московской области. Члены Общественной палаты рассказали о своих реализуемых проектах и пригласили полуфиналистов конкурса к сотрудничеству.

В завершении мероприятия конкурсанты и представители Общественной палаты Московской области обменялись контактами и запланировали ряд дальнейших встреч.

«Лидеры России» – это открытый конкурс для руководителей нового поколения. Целью конкурса является поиск, развитие и поддержка перспективных руководителей, обладающих высоким уровнем развития лидерских качеств и управленческих компетенций. Одним из наставников в конкурсе является председатель Общественной палаты Московской области, ректор МГИМО МИД России Анатолий Торкунов.